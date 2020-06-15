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Взятка в $6 миллионов. Антикоррупционный суд арестовал третьего фигуранта дела

Взятка в $6 миллионов. Антикоррупционный суд арестовал третьего фигуранта дела - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)
15.06.2020, 17:43

Высший антикоррупционный суд арестовал Елену Мазурову - бывшую руководительницу одного из департаментов ГФС Украины

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшую руководительницу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову, которая проходит подозреваемой по делу о взятке в $6 млн руководителям САП и НАБУ. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Чиновнице суд избрал содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120,024 млн гривен. Ей инкриминируют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Таким образом, суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогов трем лицам, подозреваемым в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов.

  • Руководители САП и НАБУ рассказали, что взятку давали за закрытие дела против экс-министра экологии и основателя компании Burisma Злочевского в завладении средствами стабкредита НБУ, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
  • По словам Сытника, задержаны трое - замначальника главка ГНС в Киеве, доверенное лицо Злочевского, которое имело отношение к Burisma, и экс-фискал (также доверенное лицо Злочевского).
  • У генпрокурора заявили, что начали служебное расследование о незаконном вмешательстве в ЕРДР. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии производства против Злочевского, за что и была предоставлена взятка.
  • 14 июня одного из фигурантов, директора по правовым вопросам Burisma Андрея Кичу, суд отправил под арест с правом внесения залога в 40,3 млн грн. 
  • 15 июня суд избрал Николаю Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 84,08 млн грн

Наталия Софиенко
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