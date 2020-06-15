Дело о взятке в $6 млн. За подозреваемого внесли 40 млн гривень залога

Взятка (фото - nabu.gov.ua)

За директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, который является подозреваемым по делу о взятке руководителям антикоррупционных органов в размере $6 млн, внесли 40,3 млн гривень залога. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

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Таким образом, подозреваемый не будет находиться в СИЗО, однако на него возложен ряд обязательств:

- прибывать по первому вызову к следователю, прокурору и суду;

- не отлучаться из Киева без разрешения вышеперечисленных лиц и уведомлять их об изменении места жительства или работы

- воздерживаться от общения с любыми лицами (кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда) об обстоятельствах, изложенных в подозрении;

- носить электронный браслет.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставления взятки в $6 млн главе НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому

Руководители НАБУ и САП рассказали , что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.

По словам Сытника, задержаны три человека - замначальника главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, доверенное лицо Злочевского, которое имело отношение к компании Burisma, и экс-сотрудник фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.

В Офисе генпрокурора заявили , что начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой закрыть дело против Злочевского. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства.

14 июня одного из фигурантов, директора по правовым вопросам Burisma Андрея Кичу, суд отправил под арест с правом внесения залога в 40,3 млн грн.

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