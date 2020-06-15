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Дело о взятке в $6 млн. За подозреваемого внесли 40 млн гривень залога

Дело о взятке в $6 млн. За подозреваемого внесли 40 млн гривень залога - Фото
Взятка (фото - nabu.gov.ua)
15.06.2020, 18:17

Подозреваемый по делу о взятке антикоррупционным органам Кича обязан являться к прокурору, суду и следователю по первому вызову

За директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, который является подозреваемым по делу о взятке руководителям антикоррупционных органов в размере $6 млн, внесли 40,3 млн гривень залога. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

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Таким образом, подозреваемый не будет находиться в СИЗО, однако на него возложен ряд обязательств:

- прибывать по первому вызову к следователю, прокурору и суду;

- не отлучаться из Киева без разрешения вышеперечисленных лиц и уведомлять их об изменении места жительства или работы

- воздерживаться от общения с любыми лицами (кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда) об обстоятельствах, изложенных в подозрении;

- носить электронный браслет.

    • Руководители НАБУ и САП рассказали, что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
    • По словам Сытника, задержаны три человека - замначальника главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, доверенное лицо Злочевского, которое имело отношение к компании Burisma, и экс-сотрудник фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.
    • В Офисе генпрокурора заявили, что начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой закрыть дело против Злочевского. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства.
    • 14 июня одного из фигурантов, директора по правовым вопросам Burisma Андрея Кичу, суд отправил под арест с правом внесения залога в 40,3 млн грн. 
    • Сегодня суд арестовал замначальника столичной ГФС Ильяшенко с правом внесения 84 млн гривень залога и бывшую руководительницу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову, для которой суд определил 120 млн гривень заолга.
    Марк Сировой
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