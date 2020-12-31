НАБУ: Суд и Офис Венедиктовой пытаются защитить министра времен Януковича

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Печерский суд и Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой пытаются защитить бывшего министра экологии времен президентства Виктора Януковича по делу о взятке в $5 млн. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба НАБУ и рассекретила записи переговоров по делу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАБУ не называют имени министра, однако ранее сообщалось, что фигурант дела - Николай Злочевский. В Бюро пишут, что детективы завершили расследование еще в начале декабря. Однако 24 декабря Печерский суд тайно, без участия прокуроров САП, обязал Офис генпрокурора забрать дело у НАБУ и передать его другому органу расследования, утверждают в Бюро.

В Бюро считают решение суда незаконным и отмечают, что закон запрещает передавать дела НАБУ в другие органы.

В НАБУ также утверждают, что суд отказался предоставить полный текст решения прокурорам САП и, вопреки законодательству, передал его представителю ОГП, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях.

В Бюро и САП заявляют о "беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц" ОГП и Печерского суда, из-за которого экс-министр может избежать наказания.

"Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис генпрокурора способствует их легитимизации. Такого количества явно незаконных действий органов прокуратуры и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов", – заявили в Бюро.

Также НАБУ рассекретило записи переговоров по делу о взятке.

12 июня НАБУ задокументировали попытку дачи взятки в $6 млн директору НАБУ Сытнику и на тот момент руководителю САП Холодницкому. За эти деньги они должны были закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского по завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк.

1 июля 2020 года Злочевскому сообщили о подозрении в организации взятки в размере $5 млн заместителю генпрокурора. 17 августа Высший антикор суд заочно арестовал Злочевского.

12 октября стало известно, что Печерский суд обязал закрыть это дело. САП обжаловала это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

30 декабря сообщалось, что Печерский райсуд обязал передать дело другому следственному органу.

Читайте также: НАБУ заявило о схеме ухода от ответственности: Печерский суд – Офис генпрокурора

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.