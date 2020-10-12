Печерский суд обязал закрыть дело, которое ранее пытались закрыть за взятку в $6 млн – ЦПК

Согласно постановлению Печерского суда, генпрокурор должна отменить постановление о возобновлении дела против Злочевского

Печерский райсуд Киева обязал закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, которое ранее якобы пытались закрыть за рекордную взятку в $6 млн. Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

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В ЦПК утверждают, что по жалобе адвокатов суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о возобновлении дела Злочевского. "Другими словами – обязал закрыть его", – пишут в ЦПК.

В ЦПК напомнили, что в июне детективы НАБУ задержали троих человек, которые якобы должны были передать $6 млн долларов, чтобы дело Злочевского закрыли.

LIGA.net направила запросы в Печерский суд, НАБУ, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис генпрокурора с просьбой прокомментировать информацию ЦПК.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставления взятки в $6 млн главе НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Руководители НАБУ и САП рассказали, что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.

14-15 июня суд отправил под арест с правом внесения залога троих фигурантов дела. Все они вышли из СИЗО под залог.

Марк Сировой

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