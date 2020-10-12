Печерский суд обязал закрыть дело, которое ранее пытались закрыть за взятку в $6 млн – ЦПК
Согласно постановлению Печерского суда, генпрокурор должна отменить постановление о возобновлении дела против Злочевского
Печерский райсуд Киева обязал закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, которое ранее якобы пытались закрыть за рекордную взятку в $6 млн. Об этом пишет Центр противодействия коррупции.
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В ЦПК утверждают, что по жалобе адвокатов суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о возобновлении дела Злочевского. "Другими словами – обязал закрыть его", – пишут в ЦПК.
В ЦПК напомнили, что в июне детективы НАБУ задержали троих человек, которые якобы должны были передать $6 млн долларов, чтобы дело Злочевского закрыли.
LIGA.net направила запросы в Печерский суд, НАБУ, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис генпрокурора с просьбой прокомментировать информацию ЦПК.
- 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставления взятки в $6 млн главе НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
- Руководители НАБУ и САП рассказали, что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
- 14-15 июня суд отправил под арест с правом внесения залога троих фигурантов дела. Все они вышли из СИЗО под залог.
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