"Демократии нужна защита". Украина приветствует новые санкции США против России – Кулеба
15.04.2021, 18:14
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Украина приветствует новые санкции США против России. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове, – заявил дипломат.
Кулеба отметил, что Украина также поддерживает реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ во внутренние дела других стран, в частности в американские выборы.
"Демократия нуждается в защите", – подытожил глава МИД.
- Сегодня президент США Джо Байден ввел санкции против России. Они введены против ряда из-за ряда причин, в частности оккупации и нарушения прав человека в Крыму, вмешательства в выборы президента США 2020-го, кибератаки через ПО SolarWinds.
- В НАТО поддержали санкции и призвали Россию прекратить провокации.
- В России в ответ на санкции начали угрожать, что Байдену "придется расплачиваться".
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