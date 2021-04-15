"Демократии нужна защита". Украина приветствует новые санкции США против России – Кулеба

Украина приветствует новые санкции США против России. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове, – заявил дипломат.

Кулеба отметил, что Украина также поддерживает реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ во внутренние дела других стран, в частности в американские выборы.

"Демократия нуждается в защите", – подытожил глава МИД.

Сегодня президент США Джо Байден ввел санкции против России. Они введены против ряда из-за ряда причин, в частности оккупации и нарушения прав человека в Крыму, вмешательства в выборы президента США 2020-го, кибератаки через ПО SolarWinds.

В НАТО поддержали санкции и призвали Россию прекратить провокации.

В России в ответ на санкции начали угрожать, что Байдену "придется расплачиваться".

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Марк Сировой

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