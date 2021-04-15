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"Демократии нужна защита". Украина приветствует новые санкции США против России – Кулеба

15.04.2021, 18:14
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина приветствует новые санкции США против России. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове, – заявил дипломат.

Кулеба отметил, что Украина также поддерживает реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ во внутренние дела других стран, в частности в американские выборы.

"Демократия нуждается в защите", – подытожил глава МИД.

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Марк Сировой
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