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В НАТО поддержали санкции США против РФ: Мы призываем Россию прекратить провокации

15.04.2021, 16:10
В НАТО поддержали санкции США против РФ: Мы призываем Россию прекратить провокации - Фото
Фото: пресс-служба НАТО

В НАТО поддержали введение США новых санкций против российских компаний и чиновников. В военной организации заявили, что Россия замешана во многих "дестабилизирующих" ситуациях и призвали РФ прекратить "провокации". Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

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"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними – когда 15 апреля они отреагировали на дестабилизирующую деятельность России", – подчеркнули в североатлантическом альянсе.

В НАТО отметили, что РФ продолжает дестабилизирующе вести себя, нарушая "суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии" и продолжая игнорировать международные обязательства.

В вину России, в том числе, вменили попытки вмешаться в выборы в странах-союзниках НАТО, глобальные дезинформационные кампании и "злонамеренную кибер-деятельность". Вспомнили и об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, а также о том, как РФ "поощряла нападения на силы НАТО и США в Афганистане".

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", – заявили в НАТО, подчеркнув, что они всегда остаются открытыми для "конструктивных отношений с РФ, когда действия России делают это возможным".

Читайте также: Кулеба – генсеку НАТО: Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка

Дарья Мостовая
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