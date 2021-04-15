В НАТО поддержали санкции США против РФ: Мы призываем Россию прекратить провокации

В НАТО поддержали введение США новых санкций против российских компаний и чиновников. В военной организации заявили, что Россия замешана во многих "дестабилизирующих" ситуациях и призвали РФ прекратить "провокации". Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

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"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними – когда 15 апреля они отреагировали на дестабилизирующую деятельность России", – подчеркнули в североатлантическом альянсе.

В НАТО отметили, что РФ продолжает дестабилизирующе вести себя, нарушая "суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии" и продолжая игнорировать международные обязательства.

В вину России, в том числе, вменили попытки вмешаться в выборы в странах-союзниках НАТО, глобальные дезинформационные кампании и "злонамеренную кибер-деятельность". Вспомнили и об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, а также о том, как РФ "поощряла нападения на силы НАТО и США в Афганистане".

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", – заявили в НАТО, подчеркнув, что они всегда остаются открытыми для "конструктивных отношений с РФ, когда действия России делают это возможным".

12 апреля в ходе разговора госсекретарь США Блинкен и генсек НАТО Столтенберг заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи вдоль украинских границ и в оккупированном Крыму.

Сегодня президент США Джо Байден ввел новые санкции против России: кто попал под них.

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Дарья Мостовая

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