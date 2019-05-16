"День Х". У Зеленского ответили на назначение даты инаугурации

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Команду избранного президента обрадовало назначение инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая, несмотря на то, что он настаивал на проведении церемонии 19 мая. Соответствующее заявление распространено в его аккаунтах в соцсетях.

"Наконец-то! Определен день Х - 20 мая", - сказано в сообщении. "Уже в понедельник в 10:00 утра Владимир Зеленский принесет присягу украинскому народу и официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины", - добавили в его команде.

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Также сказано, что торжественная церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах Зеленского в социальных сетях.

Подписать постановление о назначении даты инаугурации еще должен спикер парламента Андрей Парубий.

Ранее спикер штаба и политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков объяснил, почему избранный президент настаивал на инаугурации именно 19 мая, а не в другой день.