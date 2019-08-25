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День шахтера. Зеленский заявил о новых вызовах

День шахтера. Зеленский заявил о новых вызовах - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.08.2019, 11:36

Президент отметил украинских шахтеров государственными наградами

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником - Днем шахтера. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносителе и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом", - говорится в поздравлении президента.

Зеленский отметил, что сегодня перед шахтерами появляются новые вызовы и ответственные задачи.

"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", - сказал президент.

В пресс-службе уточнили, что Зеленский впервые за последние годы отметил шахтеров государственными наградами.

  • 30 мая во время визита на шахту "Лесную", где погибли двое горняков, Зеленский встретился с группой шахтеров ГП Львовуголь и попросил их рассказать о проблемах на предприятии.
  • После этого Зеленский принял решение созвать заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли.
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Владимир Зеленский день шахтера
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