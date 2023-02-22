"Деньги творят чудеса". Буданов прокомментировал увеличение количества пожаров в России

В России увеличилось число пожаров. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что это не случайность – деньги творят чудеса. Об этом Буданов сказал в интервью Forbes.

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Журналисты спросили у главы военной разведки, является ли случайностью рост количества пожаров в России – они сослались на отчет OSINT-агентства Molfar о том, что только за ноябрь-декабрь 2022 года статистика крупных пожаров в РФ выросла вдвое.

"Многие из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что он не просто так горит", – сказал Буданов.

Журналисты уточнили – "помогают" ли возникновению пожаров украинцы в России.

"Почему только украинцы? Я бы сказал так – деньги творят чудеса", – ответил начальник ГУР МО.

7 февраля произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

17 февраля в России на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв.

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Наталія Медведєва

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