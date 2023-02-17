В России на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв
17.02.2023, 13:22
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)
На Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка. Погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Пожар, по сообщениям пропагандистов, в результате инцидента не произошел.
На сайте предприятия указано, что завод производит промышленные средства взрывания: капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.
- Также сегодня в российском Магадане загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами. Огонь охватил площадь почти в 600 кв. м.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии