UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 13:22
В России на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка. Погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пожар, по сообщениям пропагандистов, в результате инцидента не произошел.

На сайте предприятия указано, что завод производит промышленные средства взрывания: капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.

  • Также сегодня в российском Магадане загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами. Огонь охватил площадь почти в 600 кв. м.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия пожар завод
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 