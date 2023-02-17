В России на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка. Погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Пожар, по сообщениям пропагандистов, в результате инцидента не произошел.

На сайте предприятия указано, что завод производит промышленные средства взрывания: капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.

Также сегодня в российском Магадане загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами. Огонь охватил площадь почти в 600 кв. м.

Вадим Ребрина

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