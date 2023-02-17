В российском Магадане загорелся склад с грузовиками
В российском Магадане загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами. Огонь охватил площадь почти в 600 кв.м, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Магаданской области.
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По информации спасателей, огонь ликвидировать сложно из-за большой площади пожара. Часть техники удалось эвакуировать.
Помимо этого, мешает сильное задымление, есть угроза обрушения конструкций, отметили в МЧС РФ.
Местные СМИ сообщают, что на складе находились недавно отремонтированные грузовые машины общей стоимостью в 15-20 млн рублей. Они должны были завтра ехать на Чукотку. Почти все сгорело.
Также на складе, по данным МЧС, хранились горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и автомобильная резина.
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