Денисова: 12 политзаключенным в РФ и Крыму срочно нужна медпомощь

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Двенадцать украинских политзаключенных, удерживаемых на территории России и оккупированного Крыма, находятся в критическом состоянии, они нуждаются в срочном обследовании и оказании квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, рассказывая о рабочем визите в Станицу Луганскую с главой ОБСЕ Эдди Рамой.

Денисова назвала имена этих политзаключенных: Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Шур Виктор, содержащиеся в России, и Абдулгазиев Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиев Рустем, содержащихся в оккупированном Крыму.

По данным омбудсмена, в целом на территории России и Крыма удерживают 115 украинских политзаключенных. Среди них 86 крымских татар, которых схватили по делу "Хизб ут-Тахрир".

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