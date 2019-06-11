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11.06.2019, 21:52

Денисова: Договорились с РФ создать рабочую группу по осужденным

Денисова: Договорились с РФ создать рабочую группу по осужденным - Фото
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Омбудсмены Украины и России встретилась в Москве

Украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и договорилась создать рабочую группу, которая будет работать над освобождением украинцев, которых удерживают в тюрьмах и лагерях России, а также заключенных в Украине россиян. Об этом Денисова написала у себя в Facebook.

"Мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - сообщила Денисова.

24 мая боевики передали Украине 60 заключенных, которые отбывали наказание в Луганской области. С декабря 2018 года по май 2019 террористы передали украинской стороне 268 осужденных. В течение 2014-2019 гг. переведено 454 осужденных.

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Теги: Людмила Денисова, татьяна москалькова, политзаключенные, заключенные
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