Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 16:29

Денисова: В МИД РФ передали ходатайство об освобождении моряков

Денисова: В МИД РФ передали ходатайство об освобождении моряков - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ходатайство написано на имя на имя руководителя следственной группы ФСБ России, уточнила омбудсмен

Сегодня, 19 июля, временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство об освобождении 24 военнопленных украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

Ходатайство написано на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова, уточнила Денисова.

17 июля Денисова предложила властям страны-агрессора РФ отпустить пленных украинских моряков под ее личное обязательство с условием участия моряков в предварительном досудебном рассмотрении. Она отметила, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или обязательство поручителя.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал главу МИД Павла Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним.

Россия предлагала освободить моряков при условии предоставления Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования "в соответствии с российским законодательством". МИД Украины в ответной ноте выразил протест в связи с невыполнением РФ решения Международного трибунала по морскому праву.

Климкин заявил, что российская нота - примитивная ловушка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 