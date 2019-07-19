Денисова: В МИД РФ передали ходатайство об освобождении моряков

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 19 июля, временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство об освобождении 24 военнопленных украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

Ходатайство написано на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова, уточнила Денисова.

17 июля Денисова предложила властям страны-агрессора РФ отпустить пленных украинских моряков под ее личное обязательство с условием участия моряков в предварительном досудебном рассмотрении. Она отметила, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или обязательство поручителя.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал главу МИД Павла Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним.

Россия предлагала освободить моряков при условии предоставления Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования "в соответствии с российским законодательством". МИД Украины в ответной ноте выразил протест в связи с невыполнением РФ решения Международного трибунала по морскому праву.

Климкин заявил, что российская нота - примитивная ловушка.