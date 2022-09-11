Деоккупация, репарации, наказание военных преступников – Подоляк о переговорной повестке

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на появляющиеся в сети "инсайды" по поводу переговоров между Украиной и РФ. Он заявил, что повестку определяет только Украина, и никакого давления со стороны стран-партнеров нет.

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"Напомню еще раз всем "инсайдерам". Переговорную повестку определяет только Украина", – заявил Подоляк.

Он также обозначил три пункта, на которых продолжает настаивать Украина:

- освобождение всех территорий;

- выплата Россией репараций;

- наказание военных преступников.

"Наши партнеры полностью поддерживают этот формат. Никаких других договоренностей или давления нет", – добавил советник главы ОП.

Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только в условиях капитуляции Украины.

Он также сообщил, что Украина хочет получить от России репарации за войну в размере не менее $300 млрд. Сумма ущерба намного больше, но $300 – єто международные активы Центрального банка РФ, замороженные в рамках санкций.

2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.

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Оксана Житнюк

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