Деоккупация юга. Продвижение украинских войск медленное, но уверенное – ОК "Юг"

Деоккупация юга Украины, которую анонсировал накануне министр обороны Алексей Резников, нуждается в режиме тишины. Сообщать об успехах Сил обороны будут только тогда, когда они будут закреплены. Об этом заявила на брифинге Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

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"Продвижение наших войск происходит, оно медленное, но уверенное. Провозглашение наших успехов будет, как только оно будет закреплено", — сказала она.

Пока основные достижения – это поражение российских командных пунктов с персоналом и техникой и складов с боеприпасами и горючим.

"Мы поражаем единицы, представляющие большую угрозу – это и тяжелая ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня. Таких установок нами уничтожено около десятка за эти два дня выходных. Это существенный удар по силам врага", — рассказала Гуменюк.

Россияне в ответ наносят авиаудары по позициям Сил обороны по вертолетам и ведут ракетные обстрелы, в том числе с помощью ЗРК С-300.

"Таким образом, например, лупят по Николаеву и его окрестностям", — сказала Гуменюк.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.

9 июля министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.

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Андрей Водяный

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