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Деолигархизация. Минюст будет проверять репутацию желающих купить СМИ

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 00:06
Деолигархизация. Минюст будет проверять репутацию желающих купить СМИ - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство юстиции теперь будет проверять потенциальных покупателей средств массовой информации в Украине, чтобы избежать влияния олигархов на медиа. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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Кабмин внес изменения в положения о Минюсте, и теперь ведомство получило полномочия проводить проверку деловой репутации покупателя или потенциального покупателя СМИ.

В Минюсте подчеркнули, что это позволит обеспечить реализацию закона об олигархах.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что на основании обращения покупателя ведомство будет проводить проверку репутации такого приобретателя – то есть будет даваться оценка о соответствии или несоответствии лица требованиям закона о деолигархизации. Результаты проверки будут направляться в СНБО и потенциальному покупателю.

  • В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривавший создание специального реестра. Лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также необходимо будет подавать специальную декларацию.
  • СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года, но из-за войны создание реестра немного отложили. В июне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал LIGA.net, что реестр олигархов "будет обязательно".
  • В конце июля Данилов заявил о 86 потенциальных олигархах. Потом он уточнил, что эти люди отвечают только одному из четырех критериев олигарха, на три других они еще не проверялись.

Читайте также: Данилов: После войны Украина будет совсем другой страной, не будет никаких олигархов

Оксана Житнюк
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минюст сми снбо покупатель олигарх деолигархизация
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