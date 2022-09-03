Деолигархизация. Минюст будет проверять репутацию желающих купить СМИ

Министерство юстиции теперь будет проверять потенциальных покупателей средств массовой информации в Украине, чтобы избежать влияния олигархов на медиа. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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Кабмин внес изменения в положения о Минюсте, и теперь ведомство получило полномочия проводить проверку деловой репутации покупателя или потенциального покупателя СМИ.

В Минюсте подчеркнули, что это позволит обеспечить реализацию закона об олигархах.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что на основании обращения покупателя ведомство будет проводить проверку репутации такого приобретателя – то есть будет даваться оценка о соответствии или несоответствии лица требованиям закона о деолигархизации. Результаты проверки будут направляться в СНБО и потенциальному покупателю.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривавший создание специального реестра. Лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также необходимо будет подавать специальную декларацию.

СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года, но из-за войны создание реестра немного отложили. В июне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал LIGA.net, что реестр олигархов "будет обязательно".

В конце июля Данилов заявил о 86 потенциальных олигархах. Потом он уточнил, что эти люди отвечают только одному из четырех критериев олигарха, на три других они еще не проверялись.

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Оксана Житнюк

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