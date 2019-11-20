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Депортация. Саакашвили вспомнил Порошенко - и собрался в ЕСПЧ

Депортация. Саакашвили вспомнил Порошенко - и собрался в ЕСПЧ - Фото
Михаил Саакашвили уверен в победе (Фото: ЕРА)
20.11.2019, 13:25

Политик не согласен с решением Верховного суда, который признал законной его депортацию в Польшу

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили намерен обжаловать в ЕСПЧ решение украинского Верховного суда, который признал законным его депортацию в Польшу. Об этом лидер партии Рух нових сил написал в Facebook

Он уверен, что "100% выиграет" в Страсбурге, а решение ВС назвал "беззаконием".

Решение Верховного суда, по мнению Саакашвили, "еще раз показывает, насколько все еще сильное влияние оказывает Порошенко во всех госструктурах".

В декабре 2017 года Генпрокуратура выдвинула Саакашвили подозрение в содействии ОПГ. Он был выдворен из страны в рамках реадмиссии в Польшу в феврале 2018 года.  

  • Верховный суд вчера, 19 ноября, оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили, таким образом признав, что он законно был выдворен в Польшу.

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