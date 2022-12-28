Депутат Бундестага: В Германии много шпионов, нам нужна жесткая позиция ввиду войны России
Депутат Бундестага и глава комитета по надзору за разведкой Константин фон Нотц заявил, что власти ФРГ были "наполовину включены" в отношении угрозы шпионажа Кремля. Об этом он сообщил в эфире радио Deutschlandfunk.
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Заявление фон Нотца прозвучали на фоне ареста сотрудника немецкой службы внешней разведки (BND) по подозрению в шпионаже в пользу России. По его словам, в Германии идет серьезная шпионская деятельность, как в разгар холодной войны.
Он отметил, что ФРГ нужно занять жесткую позицию ввиду войны России против Украины, которая нарушает международное право.
"Следует задуматься о том, актуальны ли проверки безопасности для работы в определенных органах или их нужно ужесточить. Кроме того, нужно было проверять доступ к определенным документам в отдельных службах", — сказал депутат.
- 22 декабря сообщалось, что сотрудник Федеральной разведслужбы Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.
- Подозреваемый в шпионаже в пользу России сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии мог передавать Москве секретную информацию об Украине.
- В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году.
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