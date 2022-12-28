UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутат Бундестага: В Германии много шпионов, нам нужна жесткая позиция ввиду войны России

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 10:39
Депутат Бундестага: В Германии много шпионов, нам нужна жесткая позиция ввиду войны России - Фото
Константин фон Нотц (Фото: EPA)

Депутат Бундестага и глава комитета по надзору за разведкой Константин фон Нотц заявил, что власти ФРГ были "наполовину включены" в отношении угрозы шпионажа Кремля. Об этом он сообщил в эфире радио Deutschlandfunk.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Заявление фон Нотца прозвучали на фоне ареста сотрудника немецкой службы внешней разведки (BND) по подозрению в шпионаже в пользу России. По его словам, в Германии идет серьезная шпионская деятельность, как в разгар холодной войны. 

Он отметил, что ФРГ нужно занять жесткую позицию ввиду войны России против Украины, которая нарушает международное право. 

"Следует задуматься о том, актуальны ли проверки безопасности для работы в определенных органах или их нужно ужесточить. Кроме того, нужно было проверять доступ к определенным документам в отдельных службах", — сказал депутат.

Читайте также: Германия поменяет посла в РФ. Новый не верит в переговоры и поддерживает военную помощь 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Германия война бундестаг шпионаж
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 