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Депутат Дубневич покинул СИЗО - адвокат

Депутат Дубневич покинул СИЗО - адвокат - Фото
Ярослав Дубневич (Фото - скриншот из видео RadaTVchannel - Youtube)
08.11.2019, 19:36

В то же время другой адвокат депутата дает сейчас показания в СБУ о его исчезновении

Подозреваемый в хищениях народный депутат Ярослав Дубневич после внесения за него залога около 17:00 вышел из СИЗО. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат депутата Станислав Пелюк.

По словам адвоката, он лично вывел Дубневича из изолятора.

В то же время другой адвокат Дубневича Алексей Шевчук, который ранее заявлял о том, что его подзащитного после внесения залога неизвестные якобы вывезли в неизвестном направлении, сказал корреспонденту LIGA.net, что с Дубневичем с этого момента не виделся и не разговаривал. Сейчас Шевчук, по его словам, находится в СБУ, где дает показания об исчезновении подозреваемого.

В комментарии УП Шевчук назвал людей, которые вывезли нардепа из зала суда, "сотрудниками Национального антикоррупционного бюро". В пресс-службе бюро корреспонденту LIGA.net не смогли ни прокомментировать заявление адвоката, ни рассказать о месте нахождения Дубневича.

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Ярослав Дубневич сизо депутат
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