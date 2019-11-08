Депутат Дубневич покинул СИЗО - адвокат

Ярослав Дубневич (Фото - скриншот из видео RadaTVchannel - Youtube)

Подозреваемый в хищениях народный депутат Ярослав Дубневич после внесения за него залога около 17:00 вышел из СИЗО. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат депутата Станислав Пелюк.

По словам адвоката, он лично вывел Дубневича из изолятора.

В то же время другой адвокат Дубневича Алексей Шевчук, который ранее заявлял о том, что его подзащитного после внесения залога неизвестные якобы вывезли в неизвестном направлении, сказал корреспонденту LIGA.net, что с Дубневичем с этого момента не виделся и не разговаривал. Сейчас Шевчук, по его словам, находится в СБУ, где дает показания об исчезновении подозреваемого.

В комментарии УП Шевчук назвал людей, которые вывезли нардепа из зала суда, "сотрудниками Национального антикоррупционного бюро". В пресс-службе бюро корреспонденту LIGA.net не смогли ни прокомментировать заявление адвоката, ни рассказать о месте нахождения Дубневича.