Депутат из Купянского района получила шесть лет тюрьмы за коллаборационизм

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Основянский районный суд Харькова признал виновной депутата Куриловского сельского совета в коллаборационной деятельности и назначил ей шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

До полномасштабного вторжения депутат работала секретарем Куриловского сельского совета (Купянский район Харьковской области).

Суд доказал, что в июле 2022 года, после оккупации части области, она добровольно согласилась занять должность исполняющей обязанности заведующей сектором в оккупационной администрации Купянского района.

Женщина организовывала работу своего отдела, оформляла документы о регистрации места жительства граждан, выдавала свидетельства и консультировала жителей по социальным вопросам.

После деоккупации Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила фигурантку дела. До суда она находилась под стражей.

Во время судебного разбирательства женщина несколько раз изменяла позицию. Сначала она признала вину частично, потом полностью, потом снова вернулась к начальной позиции.

Депутат отмечала, что, несмотря на то, что она занимала руководящую должность, она не давала указаний своим подчиненным. Таким образом, она пыталась убедить суд, что не выполняла организационно-распорядительные функции, а значит, есть основания для переквалификации ее действий на более мягкую статью.

На основании предоставленных стороной обвинения доказательств, суд не поддержал аргументы подсудимой и признал ее виновной в коллаборационной деятельности. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденной также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления Украины сроком на 10 лет.

19 мая сообщалось, что Индустриальный районный суд Харькова признал виновной в коллаборационной деятельности депутата Дворичанского поселкового совета Харьковской области и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.