Депутатка з Куп’янщини отримала шість років в’язниці за колабораціонизм

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Основʼянський районний суд Харкова визнав винною депутатку Курилівської сільської ради в колабораційній діяльності та призначив їй шість років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

До повномасштабного вторгнення депутатка працювала секретарем Курилівської сільської ради (Куп’янський район Харківської області).

Суд довів, що у липні 2022 року, після окупації частини області, вона добровільно погодилася обійняти посаду виконувачки обов’язків завідувачки сектора в окупаційній адміністрації Куп’янського району.

Жінка організовувала роботу свого відділу, оформлювала документи щодо реєстрації місця проживання громадян, видавала свідоцтва й надавала консультації мешканцям з соціальних питань.

Після деокупації Харківської області Служба безпеки України викрила фігурантку справи. До суду вона перебувала під вартою.

Під час судового розгляду жінка декілька разів змінювала позицію. Спочатку вона визнала вину частково, потім повністю, згодом знову повернулась до початкової позиції.

Депутатка наголошувала, що, попри те, що вона займала керівну посаду, вона не давала вказівок своїм підлеглим. У такий спосіб вона намагалась переконати суд, що не виконувала організаційно-розпорядчі функції, отже, є підстави для перекваліфікації її дій на більш мʼяку статтю.

На основі наданих стороною обвинувачення доказів суд не підтримав аргументи підсудної та визнав її винною в колабораційній діяльності. Їй призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засудженій також заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування України, строком на 10 років.

19 травня повідомлялося, що Індустріальний районний суд Харкова визнав винною у колабораційній діяльності депутатку Дворічанської селищної ради Харківської області та призначив їй покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.