У Харкові депутатка від ОПЗЖ засуджена до дев'яти років за колабораціонізм

Жінка перебуває у розшуку та відбуватиме покарання з моменту фактичного затримання

Ілюстративне фото: Дворічна Інфо

Індустріальний районний суд Харкова визнав винною у колабораційній діяльності депутатку Дворічанської селищної ради Харківської області та призначив їй покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як встановило досудове слідство, 51-річна жінка, яка була обрана сільським депутатом від забороненої зараз політичної партії Опозиційна платформа — За життя у 2020 році, під час окупації селища Дворічна російськими військами у 2022 році добровільно вирішила працювати на ворога.

У липні 2022 року вона обійняла посаду "виконавиці обов‘язки голови Дворічанського територіального управління" так званої "військової цивільної адміністрації" Куп‘янського району Харківської області.

Засуджена забезпечувала роботу свого управління, зокрема відповідала за підбір кадрів та видачу заробітної плати підлеглим співробітникам.

Також вона повідомляла російським кураторам інформацію про наявні у районі вільні приміщення, які надалі загарбники облаштовували під підприємства та установи.

Судовий відбувався за відсутності фігурантки справи, яка, за даними прокуратури, переховується на території РФ. Засуджена перебуває у розшуку.

"Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються", – зазначили у прокуратурі.

Згідно зі статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) окрім позбавлення волі з конфіскацією майна, суд заборонив депутатці обіймати певні посади в органах державної влади та/або місцевого самоврядування строком на 10 років.