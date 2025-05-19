В Харькове депутат от ОПЗЖ приговорен к девяти годам за коллаборационизм

Женщина находится в розыске и будет отбывать наказание с момента фактического задержания

Иллюстративное фото: Двухлетняя Инфо

Индустриальный районный суд Харькова признал виновной в коллаборационной деятельности депутата Двуреченского поселкового совета Харьковской области и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как установило досудебное следствие, 51-летняя женщина, избранная сельским депутатом от запрещенной сейчас политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь в 2020 году, во время оккупации поселка Двуречная российскими войсками в 2022 году добровольно решила работать на врага.

В июле 2022 года она заняла должность "исполняющей обязанности главы Двуречанского территориального управления" так называемой "военной гражданской администрации" Купянского района Харьковской области.

Осужденная обеспечивала работу своего управления, в частности, отвечала за подбор кадров и выдачу заработной платы подчиненным сотрудникам.

Также она сообщала российским кураторам информацию об имеющихся в районе свободных помещениях, которые в дальнейшем захватчики обустраивали под предприятия и учреждения.

Судебный происходил в отсутствие фигурантки дела, которая, по данным прокуратуры, скрывается на территории РФ. Осужденная находится в розыске.

"Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента фактического задержания. Пока она уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются", – отметили в прокуратуре.

Согласно статье о коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), кроме лишения свободы с конфискацией имущества, суд запретил депутату занимать определенные должности в органах государственной власти и/или местного самоуправления сроком на 10 лет.