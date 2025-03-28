На 15 лет осужден черниговец, который готовил теракты против украинских военных – фото

Осужденный из Чернигова (Фото: Офис генерального прокурора)

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен гражданин Украины за государственную измену и несанкционированное распространение информации о перемещении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и СБУ.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, житель Чернигова в течение ноября 2022-го – октября 2024 года проводил подрывную деятельность против Украины в пользу государства-агрессора.

Выполняя задачи представителей спецслужб РФ, он собирал и передавал врагу информацию о размещении личного состава и военной техники ВСУ на территории Чернигова и области.

Фото: Офис генпрокурора

В дальнейшем он планировал создать разветвленную сеть вражеских агентов для физической ликвидации военнослужащих ВСУ, используя самодельные взрывные устройства или корректируя обстрелы.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, проводившей досудебное расследование, осужденный был задержан в Чернигове в ноябре 2024 года на этапе подготовки покушения на жизнь украинских военных.

По данным следствия, 45-летний местный безработный был завербован российской военной разведкой после того, как оставил пророссийские комментарии в телеграм-каналах.

По указанию кураторов из России он совершил несколько диверсий, в том числе поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию Укрзалізниці.

После совершенных преступлений осужденный сам предложил совершить теракт непосредственно против украинских военных.

Фото: Офис генпрокурора

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения).