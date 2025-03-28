До 15 років засуджено чернігівця, який готував теракти проти українських військових – фото

Засуджений з Чернігова (Фото: Офіс генерального прокурора)

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України за державну зраду та несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних Сил України. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та СБУ.

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Як розповіли в Офісі генпрокурора, мешканець Чернігова впродовж листопада 2022-го – жовтня 2024 років проводив підривну діяльність проти України на користь держави-агресора.

Виконуючи завдання представників спецслужб РФ, він збирав та передавав ворогу інформацію про розміщення особового складу та військової техніки ЗСУ на території Чернігова та області.

Фото: Офіс генпрокурора

Надалі він планував створити розгалужену мережу ворожих агентів для фізичної ліквідації військовослужбовців ЗСУ, використовуючи саморобні вибухові пристрої або коригуючи обстріли.

Як повідомили в Службі безпеки України, яка проводила досудове розслідування, засудженого було затримано в Чернігові в листопаді 2024 року на етапі підготовки замаху на життя українських військових.

За даними слідства, 45-річного місцевого безробітного було завербовано російською військовою розвідкою після того, як той залишив проросійські коментарі у телеграм-каналах.

За вказівкою кураторів з Росії він скоїв декілька диверсій, зокрема підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію Укрзалізниці.

Після скоєних злочинів засуджений сам запропонував вчинити теракт безпосередньо проти українських військових.

Фото: Офіс генпрокурора

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).