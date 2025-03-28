До 15 років засуджено чернігівця, який готував теракти проти українських військових – фото
До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України за державну зраду та несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних Сил України. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та СБУ.
Як розповіли в Офісі генпрокурора, мешканець Чернігова впродовж листопада 2022-го – жовтня 2024 років проводив підривну діяльність проти України на користь держави-агресора.
Виконуючи завдання представників спецслужб РФ, він збирав та передавав ворогу інформацію про розміщення особового складу та військової техніки ЗСУ на території Чернігова та області.
Надалі він планував створити розгалужену мережу ворожих агентів для фізичної ліквідації військовослужбовців ЗСУ, використовуючи саморобні вибухові пристрої або коригуючи обстріли.
Як повідомили в Службі безпеки України, яка проводила досудове розслідування, засудженого було затримано в Чернігові в листопаді 2024 року на етапі підготовки замаху на життя українських військових.
За даними слідства, 45-річного місцевого безробітного було завербовано російською військовою розвідкою після того, як той залишив проросійські коментарі у телеграм-каналах.
За вказівкою кураторів з Росії він скоїв декілька диверсій, зокрема підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію Укрзалізниці.
Після скоєних злочинів засуджений сам запропонував вчинити теракт безпосередньо проти українських військових.
За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
- 10 лютого поліція Чернігівської області заявила про затримання чоловіка, який напав на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП).
- 24 березня в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка, за версією слідства, мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти Збройних Сил України.
- 26 березня СБУ затримала сімейну пару, яка готувала подвійний теракт біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Тернополі.