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Депутат Одесского облсовета задержан НАБУ – подозревается в вымогательстве

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 16:03
Депутат Одесского облсовета задержан НАБУ – подозревается в вымогательстве - Фото
Фото - НАБУ

Депутата Одесского областного совета и главу одной из его постоянных комиссий подозревают в вымогательстве взятки, он задержан. Об этом сообщает НАБУ.

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НАБУ, САП и Департамент стратегических расследований Нацполиции заявили, что задержали с поличным депутата Одесского облсовета, который якобы вымогал и получил у директора одной из больниц 120 000 грн за то, что директор не будет снят с должности, и за "непрепятствование" деятельности предприятия.

Фото – НАБУ

По информации издания Думская, задержан депутат от партии Доверяй делам, глава комиссии Облсовета по вопросам здравоохранения Дмитрий Чапир. Газета утверждает, что депутат якобы вымогал откат от суммы закупки двух аппаратов искусственной вентиляции легких для КНП "Дунайская областная больница".

Дмитрий Чапир (Фото – Facebook)
  • 22 ноября 2021 года сообщалось, что начальника одного из отделов Главного управления полиции Одесской области поймали на взятке в первый день его работы.
Сергей Бережной
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коррупция депутат Одесского облсовета вымогательство взятки набу одесская область
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