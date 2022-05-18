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Депутат от ОПЗЖ в Кропивницком подрался с правоохранителями, у него нашли наркотики – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 16:08
Депутат от ОПЗЖ в Кропивницком подрался с правоохранителями, у него нашли наркотики – ГБР - Фото
Фото - Госбюро расследований

Депутат Кропивницкого городского совета от ликвидированной партии ОПЗЖ полез в драку с агентами Госбюро росследований и пытался избежать задержания "из-за плохого самочувствия", сообщает пресс-служба ГБР.

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По сообщению Бюро, его сотрудники пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от ОПЗЖ, однако депутат оказал им физическое сопротивление. После этого, чтобы избежать задержания, он попросил доставить его в больницу, упирая на плохое самочувствие.

Сотрудники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали у него признаки наркотического опьянения.

ГБР сообщает, что против депутата возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении оружия. Санкция по ней предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

Фото – Госбюро расследований

Также проверяется информация о причастности депутата к коллаборационистской деятельности.

Сергей Бережной
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кропивницкий госбюро расследований
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