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Депутат Яценко отрицает подкуп "слуг народа"

Депутат Яценко отрицает подкуп "слуг народа" - Фото
Антон Яценко (фото - facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych)
23.10.2019, 18:40

Депутат также назвал "абсолютной ложью" информацию о своей причастности к оценочным площадкам

Народный депутат из депутатской группы За будущее Антон Яценко заявил, что не пытался подкупить депутатов от Слуги народа в финансовом комитете, которые не поддержали законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Об этом Яценко сказал в комментарии проекту Радио Свобода Ньюзрум.

"Во-первых, я ни на кого не давил и по подобным вопросам не общался с членами комитета…", - сказал Яценко.

Депутат также назвал "абсолютной ложью" информацию о своей причастности к оценочным площадкам, которые называют "площадками Яценко".

Вместе с тем ранее он отказался проходить полиграф.

Законопроект №2047-д должен был эту схему разрушить. Однако депутаты СН в комитете во главе с Александром Дубинским провалили этот законопроект. Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что за провал нардепы якобы могли получить до $30000 взятки каждый. По решению фракции, депутаты пройдут исследование на полиграфе.

Читайте также: Полиграф и $30 тысяч для "слуг народа". Что случилось во фракции Зеленского

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коррупция Слуга народа подкуп Антон Яценко
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