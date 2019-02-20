Депутату Радикальной партии дали 10 лет за убийство "свободовца"

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Миргородский райсуд Полтавской области признал депутата Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатура Хачатряна виновным в убийстве коллеги из ВО Свобода Олега Супруненко. По решению суда Хачатрян получил десять лет тюрьмы, сообщает пресс-служба.

Родственнику Хачатряна и соучастнику убийства Левону Марданяну суд дал четыре с половиной года тюрьмы.

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"Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскать с осужденных в пользу потерпевшей – жены умершего, 34 125 грн на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших – отца и матери по 497 000 грн каждому на возмещение морального вреда", - указывает суд.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

До вступления приговора в законную силу осужденные будут находиться под стражей.

Хачатряна задержали по подозрению в убийстве Супруненко 20 сентября 2017 года. 21 сентября Октябрьский райсуд Полтавы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.