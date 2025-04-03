Депутату Винницкого облсовета от ОПЗЖ вручили новое подозрение за уклонение от службы

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении депутату Винницкого областного совета от запрещенной в Украине ОПЗЖ за уклонение от службы. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Александре Царенко.

Следствие установило, что депутата мобилизовали в ряды ВСУ после начала полномасштабного российского вторжения. У него были дружеские связи с чиновником одного из местных правоохранительных органов, который помог ему устроиться на службу в одну из воинских частей в Чернигове.

Царенко должен был служить там с июля по ноябрь 2022 года, но вместо этого оставался дома в Тульчине Винницкой области. За это время он безосновательно получил 209 000 грн военных выплат.

После этого 14 февраля 2024 года Царенко вручили первое подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Скриншот с сайта Винницкого облсовета

Впоследствии ГБР выяснило, что Царенко перевелся на службу в батальон территориальной обороны Винницкой области, но снова не появлялся на работе. Несмотря на это, депутат продолжал получать зарплату. С ноября 2022 года по май 2023 года ему незаконно насчитали почти 200 000 грн.

3 апреля 2025 года Царенко сообщили о новом подозрении в уклонении от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также мошенничестве, совершенном при аналогичных обстоятельствах.

Если вина депутата была доказана судом, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

28 февраля 2025 года сообщалось, что ГБР подозревает экс-чиновника ГСЧС в выплате более 1 млн грн зарплаты отсутствующему работнику.

6 марта прокуратура сообщила, что в Одессе чиновник ТРО требовал у военного $12 000 за списание со службы.