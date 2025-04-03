Депутату Вінницької облради від ОПЗЖ вручили нову підозру за ухилення від служби

За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Царенка

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру депутату Вінницької обласної ради від забороненої в Україні ОПЗЖ за ухилення від служби. За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Царенка.

Слідство встановило, що депутата мобілізували до лав ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Він мав дружні зв’язки з посадовцем одного з місцевих правоохоронних органів, який допоміг йому влаштуватися на службу до однієї з військових частин у Чернігові.

Царенко мав служити там з липня до листопада 2022 року, але замість цього залишався вдома в Тульчині на Вінниччині. За цей час він безпідставно отримав 209 000 грн військових виплат.

Після цього 14 лютого 2024 року Царенку вручили першу підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Скриншот з сайту Вінницької облради

Згодом ДБР з'ясувало, що Царенко перевівся на службу до батальйону територіальної оборони Вінницької області, але знову не з’являвся на роботі. Попри це, депутат продовжував отримувати зарплату. З листопада 2022 року до травня 2023 року йому незаконно нарахували майже 200 000 гривень.

3 квітня 2025 року Царенку повідомили про нову підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також шахрайстві, скоєному за аналогічних обставин.

Якщо провину депутата буд доведено судом, йому може загрожувати до 10 років тюрми.

28 лютого 2025 року повідомлялося, що ДБР підозрює експосадовця ДСНС у виплаті понад 1 млн грн зарплати відсутньому працівнику.

6 березня прокуратура повідомила, що в Одесі посадовець ТрО вимагав у військового $12 000 за списання зі служби.