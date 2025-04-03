Депутату Вінницької облради від ОПЗЖ вручили нову підозру за ухилення від служби
Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру депутату Вінницької обласної ради від забороненої в Україні ОПЗЖ за ухилення від служби. За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Царенка.
Слідство встановило, що депутата мобілізували до лав ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Він мав дружні зв’язки з посадовцем одного з місцевих правоохоронних органів, який допоміг йому влаштуватися на службу до однієї з військових частин у Чернігові.
Царенко мав служити там з липня до листопада 2022 року, але замість цього залишався вдома в Тульчині на Вінниччині. За цей час він безпідставно отримав 209 000 грн військових виплат.
Після цього 14 лютого 2024 року Царенку вручили першу підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
Згодом ДБР з'ясувало, що Царенко перевівся на службу до батальйону територіальної оборони Вінницької області, але знову не з’являвся на роботі. Попри це, депутат продовжував отримувати зарплату. З листопада 2022 року до травня 2023 року йому незаконно нарахували майже 200 000 гривень.
3 квітня 2025 року Царенку повідомили про нову підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також шахрайстві, скоєному за аналогічних обставин.
Якщо провину депутата буд доведено судом, йому може загрожувати до 10 років тюрми.
- 28 лютого 2025 року повідомлялося, що ДБР підозрює експосадовця ДСНС у виплаті понад 1 млн грн зарплати відсутньому працівнику.
- 6 березня прокуратура повідомила, що в Одесі посадовець ТрО вимагав у військового $12 000 за списання зі служби.