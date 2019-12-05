Депутаты ЕС говорят - Бужанский подрался с коллегой. Тот отрицает

Перепалка между нардепами якобы произошла за колонной (Фото: скриншот из видео)

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Во время заседания Рады народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский якобы подрался с коллегой из СН Гео Леросом. Об этом в Facebook сообщила нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко и заявил в комментарии журналистам нардеп Алексей Гончаренко. Сам Бужанский отрицает, что между ним и коллегой возник конфликт.

"Только что Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор Евросолидарности, затащил его за колонны и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", - написала Геращенко.

По ее словам, спикер Рады Дмитрий Разумков не дал Евросолидарности возможности обратиться к регламентному комитету с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний.

Гончаренко заявил, что "один "слуга" начал биться с другим "слугой": "Бужанский и Лерос – это были участники. Я не знаю деталей. Нам пришлось им немного помочь успокоиться".

"Уважаемые коллеги, успокойтесь, прекратите в зале драку <...> Как в детском садике, рассядьтесь на свои места, ну взрослые же люди", - заявлял Разумков во время заседания.

Нардеп от СН Ирина Верещук заявила в комментарии журналистам, что драки между ее коллегами не было, а конфликт якобы возник из-за переписки во фракционном чате.

Сам Лерос написал в Facebook: "Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции".