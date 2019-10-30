Первый физический контакт между депутатами девятого созыва: видео

В Верховной Раде депутаты устроили словесную перепалку и толкотню после того, как парламент отказался поддержать создание ВСК по событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Видео опубликовал 5 канал.

Депутат от Оппозиционной платформы - за життя Николай Скорик, которого планировали назначить главой комиссии, стал возмущаться после того, как за создание ВСК проголосовали только 79 депутатов при минимально необходимых 226.

Депутатов пытался успокоить вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

В парламенте восьмого созыва, как и всех прежних, драки между депутатами в сессионном зале были обычной практикой. К примеру, одно из самых эпических побоищ случилось 20 декабря 2018 года из-за плаката о Викторе Медведчуке.