Депутаты ЕС: Кремль усиливает давление на Молдову, нужно ускорить ее принятие в Евросоюз

Из-за того, что Кремль усиливает попытки дестабилизировать Молдову, переговоры о вступлении страны в Евросоюз должны начаться уже в этом году. Об этом заявили депутаты Европарламента на дебатах, посвященных обострению ситуации в Молдове, сообщает NewsMaker.

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Депутат Кармен Аврам (Румыния) сказала, что Россия действует в Молдове "по знакомому шаблону" – "создаются дестабилизирующие ситуации, активизируются пророссийские группировки, самопровозглашенное руководство в Приднестровье становится все более непредсказуемым". По ее мнению, то, что "Кремль начал спешить", должно побудить Евросоюз ускорить начало переговоров о вступлении Молдовы.

Депутат Юозас Олекас (Литва) заявил, что ЕС должен оказывать Молдове не только экономическую и гуманитарную, но военную помощь, если понадобится, чтобы страна "могла защищать свой выбор".

Депутат Дачиан Чолош (Румыния) считает, что ЕС должен помочь правительству Молдовы выстоять в кризисной ситуации, "чтобы провокации Путина провалились".

Депутат Андрюс Кубилюс (Литва) подчеркнул, что ЕС может "помочь Молдове выстоять в ситуации гибридной войны", если уже в этом году начнет переговоры о ее вступлении в ЕС. "Путин должен знать, что он проиграет и в Украине, и в Молдове", – сказал он.

24 декабря 2022 года в Молдове отреагировали на заявление замминистра иностранных дел РФ Галузина, о том, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Даниэль Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна, и это наше решение, как развивать нашу страну".

9 марта 2023 года российские ставленники во временно оккупированном молдавском Приднестровье обвинили СБУ в "подготовке теракта".

12 марта власти Молдовы заявили, что спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, организуя группы для провокаций беспорядков.

Сергій Бережний

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