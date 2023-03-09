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Марионетки в Приднестровье обвинили СБУ в "подготовке теракта". Служба: Спектакль Кремля

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 14:09
Марионетки в Приднестровье обвинили СБУ в
Приднестровье (Фото: ресурс оккупантов)

Российские марионетки во временно оккупированном Приднестровье обвинили Службу безопасности Украины в "подготовке теракта". СБУ назвала это спектаклем. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Ранее так называемое "МГБ Приднестровья", которое контролируется российскими спецслужбами, заявило о якобы участии СБУ в "подготовке терактов" на временно оккупированной территории Молдовы.

В СБУ заявляют, что любые заявления "представителей" Приднестровья стоит рассматривать исключительно как провокацию, которая срежиссирована в Кремле. 

Спецслужба пишет, что целью провокации является раскачивание ситуации в Приднестровье через обвинение Украины. 

"Ложь и провокации — один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит подлинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", — сказано в сообщении.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы до конца 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР. В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию по выводу войск РФ из Приднестровья.
Российский оккупационный контингент в Приднестровье (Карта: deepstatemap.live)

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

  • 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
  • 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

Читайте также: Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье

Дмитро Гриниченко
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