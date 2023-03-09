Марионетки в Приднестровье обвинили СБУ в "подготовке теракта". Служба: Спектакль Кремля
Российские марионетки во временно оккупированном Приднестровье обвинили Службу безопасности Украины в "подготовке теракта". СБУ назвала это спектаклем. Об этом сказано в сообщении ведомства.
Ранее так называемое "МГБ Приднестровья", которое контролируется российскими спецслужбами, заявило о якобы участии СБУ в "подготовке терактов" на временно оккупированной территории Молдовы.
В СБУ заявляют, что любые заявления "представителей" Приднестровья стоит рассматривать исключительно как провокацию, которая срежиссирована в Кремле.
Спецслужба пишет, что целью провокации является раскачивание ситуации в Приднестровье через обвинение Украины.
"Ложь и провокации — один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит подлинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", — сказано в сообщении.
Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.
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- 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
- 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".
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