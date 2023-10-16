Депутаты Европарламента случайно приехали в Диснейленд вместо Страсбурга – Politico

Поезд, который должен был отвезти депутатов и чиновников Европарламента в резиденцию в Страсбурге, случайно свернул по дороге "не туда", очутившись в Диснейленде. Об этом сообщает Politico.

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Журналисты объясняют, что Европарламент ежемесячно заказывает поездки своим депутатам для перемещений между двумя резиденциями – в Брюсселе и Страсбурге.

После отправления с брюссельского вокзала Миди поезд с европейскими чиновниками направился на станцию Марн-ла-Валле-Шесси, где расположен Диснейленд, и задержался там на 45 минут, пишет издание.

Один из чиновников заявил, что во время остановки видел часть американских горок Space Mountain.

"К сожалению, мы не могли выйти", – сказал он.

Помощник одного из евродепутатов добавил, что "почти все смеялись над безумием сложившейся ситуации".

Еще один посетовал, что в поезде не было "никаких бесплатных аттракционов".

В 2016 году вооруженный мужчина пытался пробраться в парижский Диснейленд, полиция задержала его с двумя пистолетами.

В 2019 году посетители того же парка развлечений заявили, что вроде бы слышали звуки выстрелов. Позже оказалось, что панику вызвал неисправный эскалатор.

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