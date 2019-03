Паника в Disneyland. Шум эскалатора спутали со стрельбой: видео

Вчера, 23 марта, неисправный эскалатор вызвал панику в развлекательном парке аттракционов Disneyland в Париже. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции.

Некоторые посетители заявили, что слышали стрельбу и взрывы. В парке началась паника, люди принялись бежать.

Представитель полиции позже сообщили, что никакой угрозы для общественности не было.

"Ложная тревога, силы безопасности подтверждают, что угрозы нет. Пожалуйста, распространяйте информацию, которая поступает из надежного источника", - сказали в местной полиции.

Правоохранители сообщили, что некоторые посетители получили незначительные травмы в момент паники.

