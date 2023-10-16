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Депутати Європарламенту випадково приїхали до Діснейленду замість Страсбурга – Politico

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 15:56
Депутати Європарламенту випадково приїхали до Діснейленду замість Страсбурга – Politico - Фото
Діснейленд (Фото: Deadline)

Поїзд, що мав відвезти депутатів і посадовців Європарламенту до резиденції у Страсбурзі, випадково повернув дорогою "не туди", опинившись у Діснейленді. Про це повідомляє Politico.

Журналісти пояснюють, що Європарламент щомісяця замовляє поїздки своїм депутатам для переміщень між двома резиденціями – в Брюсселі та Страсбурзі.

Після відправлення з брюссельського вокзалу Міді поїзд із європейськими чиновниками попрямував до станції Марн-ла-Валле-Шессі, де розташований Діснейленд, і затримався там на 45 хвилин, пише видання.

Один із посадовців заявив, що під час зупинки бачив частину американських гірок Space Mountain.

"На жаль, ми не могли вийти", – сказав він.

Помічник одного з євродепутатів додав, що "майже всі сміялися над божевіллям ситуації, що склалася".

Ще один поскаржився, що в поїзді не було "жодних безплатних атракціонів".

  • У 2016 році озброєний чоловік намагався пробратися до паризького Діснейленду, поліція затримала його з двома пістолетами.
  • У 2019 році відвідувачі того ж парку розваг заявили, що начебто чули звуки пострілів. Згодом виявилося, що паніку викликав несправний ескалатор.

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Мілана Головань
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