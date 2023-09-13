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Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі: просить МКС про ордер на арешт Лукашенка

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 23:49
Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі: просить МКС про ордер на арешт Лукашенка - Фото
Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

У середу, 13 вересня, Європейський парламент проголосував за резолюцію про відносини з Білоруссю, в якій є заклик до Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Також у доповіді йдеться про те, що Лукашенко причетний до війни проти України нарівні з диктатором РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Доповідь було прийнято 453 голосами "за", 21 – "проти", ще 40 депутатів утрималися.

У доповіді депутати Європарламенту також закликали до посилення санкцій ЄС проти Білорусі, наголошуючи водночас, що недавнє прибуття російських найманців із терористичної Групи Вагнера створює нові потенційні ризики безпеки для України, а також для сусідів Білорусі з ЄС та для всього Євросоюзу.

У резолюції є розділ "Участь режиму Лукашенка в агресивній війні Росії проти України".

Там, зокрема, є пункт про те, що Європарламент підтримує розслідування української прокуратури ролі Білорусі у примусових депортаціях і вважає, що дії самого Лукашенка та його режиму можуть також прирівнюватись до злочину проти людяності.

Європарламент вважає Лукашенка відповідальним за ці воєнні злочини нарівні з Путіним та дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою, і тому закликає МКС розглянути можливість видачі аналогічного міжнародного ордера на арешт білоруського диктатора.

Європарламент також закликає запровадити проти Білорусі ті самі санкції, що й проти РФ.

Крім цього, у доповіді йдеться про політичні переслідування в Білорусі, цензуру, дезінформацію та нелегітимність режиму Лукашенка.

18 липня цю доповідь затвердив комітет Європарламенту із закордонних справ.

  • 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер – довічний.
  • У травні білоруська опозиція заявила, що близько 2000 дітей було вивезено з України на територію Білорусі.

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Оксана Житнюк
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенкоЄвропарламент
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