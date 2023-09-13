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Европарламент принял резолюцию по Беларуси: просит МУС об ордере на арест Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 23:49
Европарламент принял резолюцию по Беларуси: просит МУС об ордере на арест Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

В среду, 13 сентября, Европейский парламент проголосовал за резолюцию об отношениях с Беларусью, в которой есть призыв к Международному уголовному суду выдать ордер на арест беларуского диктатора Александра Лукашенко. Также в докладе говорится о том, что Лукашенко причастен к войне против Украины наравне с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Доклад был принят 453 голосами "за", 21 – "против", еще 40 депутатов воздержались.

В докладе депутаты Европарламента также призвали к ужесточению санкций ЕС против Беларуси, подчеркивая при этом, что недавнее прибытие российских наемников из террористической Группы Вагнера создает новые потенциальные риски безопасности для Украины, а также для соседей Беларуси из ЕС и для всего Евросоюза. 

В резолюции есть раздел "Участие режима Лукашенко в агрессивной войне России против Украины".

Там в частности есть пункт о том, что Европарламент поддерживает расследование украинской прокуратуры роли Беларуси в принудительных депортациях и считает, что действия самого Лукашенко и его режима могут также приравниваться к преступлению против человечности.

Европарламент считает Лукашенко ответственным за эти военные преступления наравне с Путиным и детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, и поэтому призывает МУС рассмотреть возможность выдачи аналогичного международного ордера на арест беларуского диктатора.

Европарламент также призывает ввести против Беларуси те же санкции, что и против РФ.

Кроме этого, в докладе говорится о политических преследованиях в Беларуси, цензуре, дезинформации и нелегитимности режима Лукашенко.

18 июля этот доклад утвердил комитет Европарламента по иностранным делам.

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
  • В мае беларуская оппозиция заявила, что около 2000 детей были вывезены из Украины на территорию Беларуси.

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Оксана Житнюк
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европарламентбеларусьрезолюцияалександр лукашенко
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