Депутаты, которые почти не голосуют в Раде: список от КИУ

За три месяца работы Верховной Рады ІХ созыва девять депутатов пропустили больше 90% голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Большинство из них - из фракции ОПЗЖ, включая сопредседателей фракции Владимира Рабиновича и Юрия Бойко.
1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ - участвовал в 6% голосований;
2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ - 6%;
3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ - 7%;
4. Юрий Солод, ОПЗЖ - 7%;
5. Андрей Деркач, внефракционный - 7%;
6. Вадим Столар, ОПЗЖ - 8%;
7. Александр Фельдман, ОПЗЖ - 8%;
8. Антон Яценко, За будущее - 9%;
9. Юрий Бойко, ОПЗЖ - 10%.
При этом многие из них были зарегистрированы на большинстве заседаний Рады, но почти не принимали участие в голосованиях.