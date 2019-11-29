Депутаты, которые почти не голосуют в Раде: список от КИУ

Вадим Рабинович (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За три месяца работы Верховной Рады ІХ созыва девять депутатов пропустили больше 90% голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Большинство из них - из фракции ОПЗЖ, включая сопредседателей фракции Владимира Рабиновича и Юрия Бойко.

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ - участвовал в 6% голосований;

2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ - 6%;

3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ - 7%;

4. Юрий Солод, ОПЗЖ - 7%;

5. Андрей Деркач, внефракционный - 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ - 8%;

7. Александр Фельдман, ОПЗЖ - 8%;

8. Антон Яценко, За будущее - 9%;

9. Юрий Бойко, ОПЗЖ - 10%.

При этом многие из них были зарегистрированы на большинстве заседаний Рады, но почти не принимали участие в голосованиях.