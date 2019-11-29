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Депутаты, которые почти не голосуют в Раде: список от КИУ

Депутаты, которые почти не голосуют в Раде: список от КИУ - Фото
Вадим Рабинович (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.11.2019, 13:32

Среди игнорирующих голосования - сопредседатели фракции ОПЗЖ

За три месяца работы Верховной Рады ІХ созыва девять депутатов пропустили больше 90% голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Большинство из них - из фракции ОПЗЖ, включая сопредседателей фракции Владимира Рабиновича и Юрия Бойко.

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ - участвовал в 6% голосований;
2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ - 6%;
3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ - 7%;
4. Юрий Солод, ОПЗЖ - 7%;
5. Андрей Деркач, внефракционный - 7%;
6. Вадим Столар, ОПЗЖ - 8%;
7. Александр Фельдман, ОПЗЖ - 8%;
8. Антон Яценко, За будущее - 9%;
9. Юрий Бойко, ОПЗЖ - 10%.

При этом многие из них были зарегистрированы на большинстве заседаний Рады, но почти не принимали участие в голосованиях.

  • Вчера КИУ сообщил, какая фракция больше всего прогуливала заседания Рады.
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верховная рада КИУ ОПЗЖ
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