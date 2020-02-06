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Депутаты отложили до завтра рассмотрение открытия рынка земли

Депутаты отложили до завтра рассмотрение открытия рынка земли - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.02.2020, 19:50

В 19:30 первый зам спикера парламента закрыл вечернее заседание

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента, на котором рассматривались правки к законопроекту об открытии рынка земли.

Стефанчук сказал, что заседание продлевали до 19:30. Голосование по правкам к документу продолжится завтра.

Сегодня, 6 февраля, парламент рассматривал резонансный законопроект об открытии рынка земли. Депутаты зарегистрировали 4018 правок к законопроекту. Успели рассмотреть 184 поправки. Принята одна.

13 ноября 2019 года законопроект был принят в первом чтении, причем часть нардепов президентской фракции Слуга народа отказались за него голосовать.

Читайте также: Зеленский просил "слуг" дать голоса за рынок земли - источник

Глава фракции СН Давид Арахамия утверждает, что у них есть голоса за рынок земли.

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