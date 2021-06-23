UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутаты Слуги народа предлагают запретить судам останавливать санкции СНБО

23.06.2021, 18:19
Депутаты Слуги народа предлагают запретить судам останавливать санкции СНБО - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, согласно которому суды не смогут останавливать действие санкций Совета нацбезопасности и обороны. Текст законопроекта доступен на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Законопроект инициировали 16 депутатов СН.

Они предлагают "нормировать, что обжалование в суд решений, принятых СНБО согласно закону о санкциях, не останавливает применения предусмотренных ими санкций (изменения в статью 5 закона о санкциях)".

Также предлагается определить, что Верховному Суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию решений СНБО.

Согласно законопроекту, административные дела в отношении законности решений СНБО рассматриваются в порядке упрощенного искового производства Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Кроме того, документ предлагает предусмотреть, что меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа санкции снбо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 