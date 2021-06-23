Депутаты Слуги народа предлагают запретить судам останавливать санкции СНБО

Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, согласно которому суды не смогут останавливать действие санкций Совета нацбезопасности и обороны. Текст законопроекта доступен на сайте парламента.

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Законопроект инициировали 16 депутатов СН.

Они предлагают "нормировать, что обжалование в суд решений, принятых СНБО согласно закону о санкциях, не останавливает применения предусмотренных ими санкций (изменения в статью 5 закона о санкциях)".

Также предлагается определить, что Верховному Суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию решений СНБО.

Согласно законопроекту, административные дела в отношении законности решений СНБО рассматриваются в порядке упрощенного искового производства Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Кроме того, документ предлагает предусмотреть, что меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО.

Вадим Ребрина

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