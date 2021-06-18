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Новое заседание СНБО. Полный список санкций и решений

18.06.2021, 20:28
Новое заседание СНБО. Полный список санкций и решений - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал о решениях, которые сегодня принял на заседании Совет национальной безопасности и обороны. Он написал об этом в Telegram.

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1. Принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО, сообщил Зеленский.

2. Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.

3. Продлены санкции против ряда лиц, которые были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие указом президента № 176.

4. Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе "субъекта повышенного преступного влияния".

5. По предложению СБУ принято решение о применении санкций против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, бизнесмена Павла Фукса, гендиректора российской госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров российской корпорации ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова.

6. Принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству, сообщил президент.

"Наводим порядок! Хороших выходных!" – подытожил он.

Кроме того, аппарат СНБО поручил дополнительно проверить трех человек, которые ранее попали в санкционный список "воров в законе" и криминальных авторитетов. 

Также СНБО ввел санкции против лиц, причастных к разработке и распространению вируса Petya.

  • 21 мая Зеленский ввел в действие предыдущий пакет санкций СНБО против "воров в законе" и криминальных авторитетов. 
  • 9 июня Кабмин одобрил санкции против шести физических и десяти юридических лиц за распространение российской пропаганды и передал их на рассмотрение СНБО. 

Вадим Ребрина
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