Десантники показали видео провальной попытки россиян форсировать Северский Донец

Оккупанты хотят захватить берег Северского Донца в районе нескольких населенных пунктов для размещения артиллерии и дронов и для контроля дорог

Российский военный (Фото: Российские пропагандистские медиа)

Российские оккупационные войска потерпели неудачу при попытке форсировать реку Северский Донец в Донецкой области. Об этом сообщила 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным военных, противник пытался переправить личный состав через реку в районе населенных пунктов Дроновка, Платоновка и Закитное, в частности, со стороны Ямполя с помощью моторизованных резиновых лодок. Целью операции было закрепление на прибрежной полосе для дальнейшего размещения артиллерии, подразделений БпЛА и установления контроля над логистическими маршрутами.

Подразделениям 81 бригады удается заблаговременно выявлять врага и бить как по оккупантам, так и по статическим целям.

"Такие слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении поселка Дроновка и других населенных пунктов, которые находятся в полосе ответственности", – добавили военные.

Военные добавили, что в целом ситуация в полосе ответственности 81 отдельной аэромобильной бригады напряженная. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь инфильтроваться в Дроновку и обойти украинские позиции через дорогу Северск-Закитное.

Параллельно также фиксируются попытки подтягивания артиллерии и обустройства пунктов дислокации операторов дронов вблизи северо-восточной окраины Дроновки и в районе Серебрянского лесничества.

Дроновка / Ямполь на карте Deepstate 5 января 2026 года