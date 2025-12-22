Ситуация в Серебрянке сверхсложная: Россия пытается переправлять войска лодками и ББМ
Ситуация в селе Серебрянка Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области сейчас является сверхсложной, россияне пытаются перебросить туда дополнительные силы. Об этом сообщила 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В бригаде утверждают, что удерживают позиции на северо-востоке от Северска, нанося противнику потери в живой силе и технике, однако оккупанты пытаются подтягивать войска.
"Враг продолжает применять преимущественно тактику малых пехотных групп. Однако на днях у Серебрянки пытался применить боевые бронированные машины, чтобы избежать боестолкновения с десантниками 81 ОАэМБр и быстро транспортировать личный состав. Благодаря своевременному выявлению и слаженной работе групп БпС – наши десантники уничтожили транспорт вместе с около 10 военнослужащими РФ", – говорится в сообщении.
Также россияне продолжают попытки транспортировать личный состав через реку Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Только за двое последних суток подразделения беспилотных систем 81 бригады уничтожили две лодки с личным составом армии РФ.
"Это не позволяет противнику закрепиться и осуществить дальнейшие штурмовые действия", – отметили десантники.
Военные напомнили, что ключевая цель россиян на этом отрезке фронта – получить полный контроль над населенными пунктами Серебрянка и Дроновка, так как именно эти два села будут служить плацдармами для накопления живой силы и техники. В случае их захвата цель россиян – дальнейшее продвижение и занятие высот вблизи населенных пунктов Закитное и Платоновка.
На карте DeepState Серебрянка еще с 19 декабря обозначена "красной", а Дроновка – частично оккупированной и частично в серой зоне. Однако в ВСУ опровергали информацию об оккупации этих населенных пунктов.
- 15 декабря Сырский сообщил, что Россия привлекла весь оперативный резерв (150 000) под Покровском, но ВСУ тоже получили подкрепление.
- 17 декабря главком ВСУ рассказал, что в целом для ведения стратегической наступательной операции в Украине россияне нарастили группировку до численности около 710 000 человек.
