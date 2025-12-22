Ситуация в Серебрянке сверхсложная: Россия пытается переправлять войска лодками и ББМ

Оккупанты хотят получить полный контроль над Серебрянкой и Дроновкой, а затем занять высоты вблизи Закитного и Платоновки, объясняют в ДШВ

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Ситуация в селе Серебрянка Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области сейчас является сверхсложной, россияне пытаются перебросить туда дополнительные силы. Об этом сообщила 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В бригаде утверждают, что удерживают позиции на северо-востоке от Северска, нанося противнику потери в живой силе и технике, однако оккупанты пытаются подтягивать войска.

Читайте также Драпатый или Сырский? Кто и как на самом деле освобождает Купянск

"Враг продолжает применять преимущественно тактику малых пехотных групп. Однако на днях у Серебрянки пытался применить боевые бронированные машины, чтобы избежать боестолкновения с десантниками 81 ОАэМБр и быстро транспортировать личный состав. Благодаря своевременному выявлению и слаженной работе групп БпС – наши десантники уничтожили транспорт вместе с около 10 военнослужащими РФ", – говорится в сообщении.

Также россияне продолжают попытки транспортировать личный состав через реку Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Только за двое последних суток подразделения беспилотных систем 81 бригады уничтожили две лодки с личным составом армии РФ.

"Это не позволяет противнику закрепиться и осуществить дальнейшие штурмовые действия", – отметили десантники.

Военные напомнили, что ключевая цель россиян на этом отрезке фронта – получить полный контроль над населенными пунктами Серебрянка и Дроновка, так как именно эти два села будут служить плацдармами для накопления живой силы и техники. В случае их захвата цель россиян – дальнейшее продвижение и занятие высот вблизи населенных пунктов Закитное и Платоновка.

На карте DeepState Серебрянка еще с 19 декабря обозначена "красной", а Дроновка – частично оккупированной и частично в серой зоне. Однако в ВСУ опровергали информацию об оккупации этих населенных пунктов.

Серебрянка и Дроновка на карте DeepState по состоянию на 21 декабря