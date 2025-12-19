В ВСУ опровергли информацию о захвате Серебрянки и Дроновки

Силы обороны Украины продолжают контролировать эти населенные пункты и закрепились на подступах к ним

Украинские военные (Фото: 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ / Facebook)

Информация о якобы захвате противником пунктов Серебрянка и Дроновка не соответствует действительности. Об этом сообщили в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах этих населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

По данным военных, после массированных артиллерийских обстрелов и дроновых атак враг пытается просочиться в межпозиционное пространство, используя рельеф и густые лесополосы. Маскируясь под местных жителей, оккупанты сосредотачиваются на локальных штурмах и диверсионных вылазках.

Для логистики и прикрытия своих путей враг использует реку Северский Донец. Однако украинские подразделения вовремя обнаруживают эти попытки и срывают планы противника огнем и контрмерами.

"Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Информация о якобы захвате россиянами Серебрянки появилась 16 декабря на ресурсе DeepState. По состоянию на 19 декабря на карте портала населенный пункт обозначен красным ("оккупирован").

Серебрянка на карте (Фото: Deepstate)