В ВСУ опровергли информацию о захвате Серебрянки и Дроновки
Информация о якобы захвате противником пунктов Серебрянка и Дроновка не соответствует действительности. Об этом сообщили в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах этих населенных пунктов и на прилегающих рубежах.
По данным военных, после массированных артиллерийских обстрелов и дроновых атак враг пытается просочиться в межпозиционное пространство, используя рельеф и густые лесополосы. Маскируясь под местных жителей, оккупанты сосредотачиваются на локальных штурмах и диверсионных вылазках.
Для логистики и прикрытия своих путей враг использует реку Северский Донец. Однако украинские подразделения вовремя обнаруживают эти попытки и срывают планы противника огнем и контрмерами.
"Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Информация о якобы захвате россиянами Серебрянки появилась 16 декабря на ресурсе DeepState. По состоянию на 19 декабря на карте портала населенный пункт обозначен красным ("оккупирован").
