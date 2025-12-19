У ЗСУ спростували інформацію щодо захоплення Серебрянки та Дронівки

Сили оборони України продовжують контролювати ці населені пункти та закріпилися на підступах до них

Українські військові (Фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ / Facebook)

Інформація про нібито захоплення противником пунктів Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності. Про це повідомили у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах цих населених пунктів та на прилеглих рубежах.

За даними військових, після масованих артилерійських обстрілів та дронових атак ворог намагається просочитися в міжпозиційний простір, використовуючи рельєф і густі лісосмуги. Маскуючись під місцевих жителів, окупанти зосереджуються на локальних штурмах та диверсійних вилазках.

Для логістики та прикриття своїх шляхів ворог використовує річку Сіверський Донець. Проте українські підрозділи вчасно виявляють ці спроби та зривають плани противника вогнем і контрзаходами.

"Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі", – йдеться в повідомленні.

Інформація про нібито захоплення росіянами Серебрянки з'явилася 16 грудня на ресурсі DeepState. Станом на 19 грудня на мапі порталу населений пункт позначений червоним ("окупований").

Серебрянка на мапі (Фото: Deepstate)