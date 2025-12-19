У ЗСУ спростували інформацію щодо захоплення Серебрянки та Дронівки
Інформація про нібито захоплення противником пунктів Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності. Про це повідомили у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах цих населених пунктів та на прилеглих рубежах.
За даними військових, після масованих артилерійських обстрілів та дронових атак ворог намагається просочитися в міжпозиційний простір, використовуючи рельєф і густі лісосмуги. Маскуючись під місцевих жителів, окупанти зосереджуються на локальних штурмах та диверсійних вилазках.
Для логістики та прикриття своїх шляхів ворог використовує річку Сіверський Донець. Проте українські підрозділи вчасно виявляють ці спроби та зривають плани противника вогнем і контрзаходами.
"Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі", – йдеться в повідомленні.
Інформація про нібито захоплення росіянами Серебрянки з'явилася 16 грудня на ресурсі DeepState. Станом на 19 грудня на мапі порталу населений пункт позначений червоним ("окупований").
- 12 грудня у ЗСУ спростували інформацію про "захоплення" росіянами Новоданилівки у Запорізькій області. Військові зазначили, що у ворога занадто низький моральний дух і він здається у полон.
- 17 грудня стало відомо, що у Росії вчергове заявили про нібито контроль над Куп'янськом у Харківській області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що російські міністри продовжують брехню, бо не хочуть завершувати повномасштабну війну та бояться втратити посади.
Коментарі (0)