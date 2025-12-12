У ЗСУ спростували окупацію Новоданилівки та показали, як окупанти здаються в полон – відео
Інформація про нібито захоплення росіянами Новоданилівки у Запорізькій області не відповідає дійсності. Про це повідомили Сили оборони півдня.
За добу на півдні у полон самостійно здалися 12 російських загарбників. Двоє з них – поблизу Новоданилівки. Військові показали відео, як окупантів із піднятими руками супроводжує український дрон, а потім їх приймають військові.
"Інформація про нібито захоплення даного населеного пункту не відповідає дійсності", – наголосили у Силах оборони.
Військові зазначили, що у ворога занадто низький моральний дух, який спричинений нелюдським ставленням, жахливими умовами та безвідповідальними рішеннями командування, яке відправляє їх "на м'ясо". Росіяни відмовляються "гинути ні за що" та вирішують здаватися у полон.
"Українські військові забезпечили полоненим супровід та безпеку, аби тих по дорозі не мінуснули свої ж", – зазначили військові.
- 4 грудня Україна спростувала окупацію Добропілля під Гуляйполем. В НАТО висловили свою думку про напрямок.
- 11 грудня у ЗСУ підтвердили заходження піхотних груп Росії у Сіверськ, але зазначили, що про окупацію не йдеться.
- 12 грудня військові повідомили, що Російське угруповання у Куп’янську повністю оточено. Президент Зеленський особисто приїхав у місто та записав звідти звернення до українців.
Коментарі (0)