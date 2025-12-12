У ЗСУ спростували окупацію Новоданилівки та показали, як окупанти здаються в полон – відео

Військові зазначили, що у ворога занадто низький моральний дух і він здається у полон

Росіяни здаються в полон (скриншот відео)

Інформація про нібито захоплення росіянами Новоданилівки у Запорізькій області не відповідає дійсності. Про це повідомили Сили оборони півдня.

За добу на півдні у полон самостійно здалися 12 російських загарбників. Двоє з них – поблизу Новоданилівки. Військові показали відео, як окупантів із піднятими руками супроводжує український дрон, а потім їх приймають військові.

"Інформація про нібито захоплення даного населеного пункту не відповідає дійсності", – наголосили у Силах оборони.

Військові зазначили, що у ворога занадто низький моральний дух, який спричинений нелюдським ставленням, жахливими умовами та безвідповідальними рішеннями командування, яке відправляє їх "на м'ясо". Росіяни відмовляються "гинути ні за що" та вирішують здаватися у полон.

"Українські військові забезпечили полоненим супровід та безпеку, аби тих по дорозі не мінуснули свої ж", – зазначили військові.